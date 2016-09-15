教育部對外華語教學能力認證考試成績單寄發
教育部105年對外華語教學能力認證考試7月23日、24日舉行完畢，共1597人報考，成績單已在9月14日前寄發。教育部表示，這項考試證書將於本年10月31日寄出，正本僅限核發1次。
為利考生查詢成績，教育部於國際及兩岸教育司網頁「主題專區-華語教育-對外華語教學能力認證考試」項下建置成績查詢系統連結，考生可自行上網查詢成績。
教育部105年對外華語教學能力認證考試科目包括「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」及「華語口語與表達」等5科，筆試科目以60分為及格，口試科目以71分為及格，今年考試及格成績可保留至108年12月31日止。
依簡章規定，5項考科成績均合格(含符合規定免考科目)且已取得外語能力合格證明者，須於9月26日前（郵戳為憑），以掛號方式將「外語能力合格證明影本」(請於空白處書明「與正本相符」後簽名或蓋章，並加註准考證號) 及「證書申請表正本」，郵寄至：10617臺北市羅斯福路4段1號國立台灣大學教務處研教組申請核發證書。
經審核無誤，這項考試證書將於本年10月31日寄出，正本僅限核發1次，如因自行填載資料錯誤或證書遺失等個人因素申請，則另製發證明書。教育部統計這項考試自95年辦理至今，已核發3569張證書。
教育部提醒有意申請複查成績者，請於本年9月26日前（以郵戳為憑），填具「成績複查申請書暨查復表」並檢附原成績單影本、貼足回函郵資，以通信方式向國立臺灣大學教務處研教組提出申請，申請複查成績以一次為限，逾期不予受理。
關於這次考試成績查詢、相關申請表單及注意事項，可上報名系統網站查詢或洽詢承辦單位：國立台灣大學，服務電話：02-3366-2388轉417。
(中時)
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