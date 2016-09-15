擺脫考試窠臼 台大生寫程式學物理
台灣大學物理系教授石明豐表示，剛從高中畢業的學生，普遍善於「解題」，卻缺乏整體性的「物理圖像」；因此重新設計課程，將傳統紙筆習題減少，轉而要求學生寫程式。
「普通物理」課程是理工學院大一學生的必修課，台大理學院教授們近年發現，學生在高中學習物理，多半將精力放在準備升學考試，非常擅長「解題」，但對其中的內涵和整體性，卻沒有什麼感覺。
石明豐指出，學生如果缺乏「物理圖像」，大學的學習容易「卡住」，未來也難以創造性地應用物理知識。因此他從103學年度開始，嘗試讓學生撰寫物理模擬程式，以處理較高等的物理問題。
石明豐讓學生接觸程式語言，從最基礎的開始，循序漸進地把程式語言要素融入普物課程的各個章節。如此一來，學生一邊學物理，也一邊學會寫程式，再透過物理專題競賽，激勵學生發揮創意，進一步應用所學。
在上課前，超過9成的學生根本不會寫程式，但在短短3個月內，多數人都能寫出複雜的物理模擬程式。更重要的是，寫出程式前，必須先在腦中建立完整的物理模型，這樣的學習方式非常深入，效果遠超過紙本解題。
修讀石明豐課程的學生，普遍反應是非常「操」，但學到的東西非常豐富。石明豐也將一些作業放置在網路上，開放其他大學教學使用。1050915
(中央社)
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