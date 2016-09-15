照服員中秋不打烊 陪伴長輩溫馨過佳節
中秋節是家人團圓的日子，但為了讓長輩感受中秋佳節的溫暖氣氛，在老人養護中心擔任照服員的蔡金玉，犧牲假期，前去陪長輩們一起畫柚子、吃月餅，度過一次溫馨的中秋佳節。
新竹市私立伯大尼老人養護中心今天舉辦中秋節柚子彩繪活動，讓長輩們用色筆在柚子外皮上作畫，現場除了歡笑聲外，也有不少來自長輩們口中的疑問對外聲音，「金玉呢？那沒人陪我畫柚子、吃月餅了」、「金玉沒當班，她沒有來嗎？」
正當這些疑問的聲音在現場迴盪時，長輩們口中的「金玉」笑容滿面走了進來，這時甚至引起現場一陣騷動，長輩們爭先恐後的不斷與她打招呼，並驚呼問「金玉，妳不是休假嗎？」、「金玉，你終於來啦！」
「我放心不下大家，所以過來看看！」已有12年的照顧服務經歷、在新竹市私立伯大尼老人養護中心服務8年的資深照顧服務員蔡金玉，見到長輩們總是面帶微笑，且對於長輩們細心照護，獲得好評。
蔡金玉說，在別人看來，照服員是份辛苦而且薪資又不高的工作，但她卻從長輩與家屬的回饋中獲得最大的成就感，這就是她能繼續堅守崗位原因，且每位長輩就像自己家人一樣，讓她感到溫馨。
新竹市私立伯大尼老人養護中心院長劉美男表示，蔡金玉經驗夠、資歷深，常不厭煩的義務指導新人，對於長輩則是盡心盡力，常有家屬指名要委託金玉照顧長輩，「服務團隊有了她，因而加分不少。」
新竹市長林智堅則表示，市府對於孤苦無依或家屬無力照顧的重度失能長輩，提供全日的機構安置服務，而對於像蔡金玉這樣付出，甚至犧牲假期來陪伴長輩的照服員，充滿感謝，因為她們，讓竹市的長輩能在最熟悉的環境安享晚年。1050915
(中央社)
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