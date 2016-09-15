颱風夜溜出門 夜校生撞樹死亡
許姓科大夜校生14日颱風夜溜出門，疑到釣蝦場玩樂喝酒，騎車返家途中在高雄鳳山五甲地區撞上倒在車道上的路樹，直到15日清晨6點多才被人發現送醫，急救後宣告不治，警方找上門時許男父母還以為兒子在家睡覺，聞訊不禁痛哭失聲。
鳳山警方表示，15日清晨6點11分接獲民眾報案，指五甲一路730巷前有機車自摔事故，23歲許姓騎士摔倒在路旁，臉部朝下浸在路面積水中，救護人員將他送往國軍高雄總醫院，急救後於上午9點多宣告不治。
許男家住旗津區，警方前往通知家屬，他的父母難以置信，直說兒子14日晚上11點多還在家，完全不知道何時偷溜出門，許男就讀正修科技大學夜間部，平時與父親一起做土水工作，生活作息相當單純，父母也不清楚他在外交友狀況。
警方抽血檢驗，換算許男酒測值高達0.59毫升，且根據他的臉書紀錄，昨晚他還在保生路1家釣蝦場打卡，研判應該是颱風夜與朋友相約喝酒，回程時騎車行經五甲地區，因大範圍停電視線不良而撞上被吹倒在慢車道上的路樹。
不過由於現場並無監視器，且許男的手機泡水故障，警方暫時無法聯繫上和許男相約飲酒的朋友，將待進一步複驗遺體後釐清肇事原因。
(中時)
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