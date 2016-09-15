雙重國籍不影響 蓮舫確定當選日本民進黨黨魁

日本最大在野黨民進黨黨魁選舉15日在東京都內舉行投開票，參選人之一的黨魁代理、台裔參議員蓮舫選前在會場外和到場議員一一握手。（黃菁菁攝）

蓮舫正式當選日本民進黨黨魁。（黃菁菁攝）

日本最大在野黨民進黨黨魁選舉15日在東京都內舉行投開票，候選人之一的黨魁代理、台裔參議員蓮舫雖被「雙重國籍」問題所擾，但仍獲得黨內議員等多數人的支持，最後在選戰中勝出，正式當選民進黨黨魁。

民進黨15日下午1時在東京都內飯店舉行臨時黨大會，由民進黨籍參眾兩院議員進行投票，加上事先郵寄到的地方議員、黨員等的地方票合計後，選出新黨魁。

蓮舫和另外兩位參選人前外相前原誠司、國會對策副委員長玉木雄一郎分別發表10分鐘演說。蓮舫在演說時主動提起雙重國籍問題表示，「由於我不正確的記憶之發言，真的給大家增添了麻煩，非常抱歉。」她強調，「我從17歲起就是日本人」。

蓮舫表示，「父親17歲時要我選擇國籍，成為日本人可以有投票權，可以參與政治，我是憑自己的意志決定選擇日本籍的，我也想為日本做些什麼，我至今一直以身為日本人為傲，我愛我的國家」。

隨後大會宣布地方議員等的地方票開票結果，蓮舫遙遙領先，在437點的總分中，得到293點，前原獲102點，玉木獲42點。

在參眾議員的第1次投票中，蓮舫獲得210點，前原獲128點，玉木獲得74點，合計蓮舫得到503點、前原230點、玉木得到116點，最後蓮舫以過半票數高票當選。

蓮舫的黨魁任期將到2019年9月底為止，為期3年。民進黨的支持率跌跌不休，新黨魁的使命是要重振政黨的名聲，再次奪回政權。民進黨在下次的眾議院選舉中是否會再度與共產黨等其他在野黨聯手打選戰，以及對修憲問題的態度等乃關注的焦點。

(中時)