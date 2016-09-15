蓮舫選日民進黨黨魁 言及雙重國籍

日本民進黨今天下午在東京舉行黨代表大會，將選出新的黨魁。三名候選人當中，蓮舫先上台發表10分鐘政見。她談到自己的雙重國籍問題表示，她17歲時就取得日本國籍。

對於自己擁有台灣籍（中華民國國籍）一事，她以為父親已在她17歲那年幫她辦理放棄，對於她的記憶不正確造成混亂，她感到很抱歉。

她表示，自己的名字蓮舫，是因為祖母歷經日本統治台灣、戰後的政治等，台灣曾有白色恐怖、實施戒嚴令的時期，歷經時代的動盪等，她祖母希望孫子的名字有個蓮花的蓮字，因為蓮代表和平，可給人心靈療癒，蓮花出淤泥而不染，給人一股很凜然的感覺。她是長孫女，名字就有個蓮字。她希望為日本、為自己的國家做些事。

蓮舫說，她結婚生下一對雙胞胎，在養育子女時有時很苦惱、很恐懼、很孤獨，後來就想說可能有人跟她一樣陷入這樣的困境，她希望自己能協助這樣的人。

對於日本目前兒童的貧困情況嚴重，目前政府認為是「自我責任」，應該自己負責，她認為這是不行的，想與這樣的政治做訣別，她希望能為更多陷於困境的人民做更多的事。1050915

(中央社)