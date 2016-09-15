籌備國慶大會 總統府周邊路段暫停申請

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中華民國國慶籌備委員會向台北市政府工務局新建工程處提出申請，需規劃國慶大會作業，9月22日到10月11日期間，暫停民眾、團體受理申請使用總統府周邊道路。

國慶日表演、儀式等內容，需時間規劃、排演，中華民國國慶籌備委員6月29日向新工處申請，9月22日到10月11日暫不開放其他民眾、團體申請使用。

新工處表示，暫不開放範圍為秀山街、永綏街、襄陽路、徐州路、沅陵街、常德街、林森南路、杭州南路；廣州街、南海路、愛國東路及中華路等。

新工處說，其他未暫停受理申請路段，依台北市申請使用道路集會要點規定，申請人應於使用道路集會日前7日到30日內，以書面檢附國民身分證正、反面影印本申請使用道路，並繳納保證金新台幣3萬元。1050915

(中央社)