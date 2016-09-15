華信航空台中直飛日本大分賞楓泡溫泉

左起台中觀光旅遊局長陳盛山、華信總經理韓梁中、台中市政府副秘書長郭昆明與台中航空站主任張瑞澍分享泡湯情境。圖：華信提供

首航典禮大合照。圖：華信提供

華航集團華信航空自2016年9月15日開始，由台中直飛日本大分，每周四、日飛航共兩班。華信是台灣唯一直飛日本大分的航空公司，帶旅客前往賞楓泡溫泉。

為慶祝大分開航，華信航空特別在台中機場舉辦台中-大分首航儀式，由華信航空總經理韓梁中主持，台中市政府副秘書長郭坤明、台中市政府觀光旅遊局長陳盛山、台中航空站主任張瑞澍等近80位貴賓蒞臨參加首航儀式，現場以大木桶、紅色楓樹營造賞楓泡湯情境，讓貴賓旅客搶先感受大分溫泉的迷人魅力。

韓梁中表示：「華信航空配合日本旅遊市場在中部地區的快速發展，特別新開航台中直飛大分航線，為旅客前往日本觀光旅遊提供更便捷的管道，同時也歡迎日本觀光客前來台灣中部觀光旅遊。希望透過華信航空台中直飛大分班機，將大分縣的溫泉與美麗的風光介紹給台灣遊客。」

韓梁中指出，日本是國人最愛的旅遊航點，考量到一級城市如東京、大阪市場已接近飽和狀態；然而日本還有許多城市很有特色，風景也很優美，台中跟大分已經締結為姊妹市，華信看好大分市場長期的成長潛力，決定推出直航，帶動兩個城市的經貿、觀光往來，未來不排除轉型成為定期航班。

陳盛山致詞表示：「台日交流中過程中，大分是非常成功的案例，台中市政府也一直積極促進台中-大分包機，同時也希望長期要走向定期航班；尤其，大分温泉、農業、教育及文化都跟台中很接近；大分温泉很像台中的谷關温泉，長期也希望推動日本九州等更多城市交流，邀更多日本人來台中玩，搭配中台灣好玩卡暢遊中部旅遊熱門景點。」

華信航空台中-大分首航班機CI 7692於9月15日上午9:50從台中機場起飛、當地時間下午13:15分抵達大分機場；回程班機CI 7693 14:15從大分起飛、下午15:40返抵台中。華信航空特別安排158人座的波音738「花現台中彩繪機」執行大分首航任務，滿載旅客由台中直飛日本九州溫泉大縣。

配合大分開航，華信航空推出兩人成行每人新台幣6,300元起的開航促銷價，並推動4天3夜短天期的精緻旅遊，搶攻今年秋冬大分賞楓、泡湯商機，旅客可利用北九州巴士三日券玩遍大分、北九州。

大分縣擁有日本第一的溫泉湧出量和溫泉泉眼數，最著名的溫泉鄉如別府、湯布院溫泉等，不但是日本人趨之若鶩，在台灣的知名度也相當高，相當受到大家喜愛。華信航空開航台中直飛大分，台灣旅客可以更輕鬆定點的方式，享受日本的溫泉文化。

知名的湯布院藝術小鎮是日本女性OL票選人氣的首選，漫步在波光淋漓的金鱗湖森林小徑、體驗手作押花餅乾等，特別的浪漫優雅。湯平溫泉開設於鎌倉時代，以對腸胃病頗有功效的飲泉聞名，溫泉街中心的石疊道路自江戶時代保留至今，因溫泉含有鹽分，對寒症也極爲有效。另外，著名的長湯溫泉已有千餘年歷史，以日本不多見的碳酸泉聞名，深受文人雅士鍾愛。

大分縣也擁有豐富的人文歷史，坐落在宇佐市內的『宇佐神宮』，每年都吸引無數的參拜者到訪。半島上的杵築是日本唯一的「三明治型」城下町，有「九州的小京都」之稱，以杵築城為中心，充滿江戶氣息的美麗坡道，不僅是許多時代劇拍攝的現場，更是全日本最適合穿和服漫步與拍照的地方。

(工商)