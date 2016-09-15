韓版楊CC！女偶像退出演藝圈變律師

前女團SHINVI成員俞娜，從女偶像變律師。(取自韓網)

90年代台灣玉女歌手楊CC(楊昕曦)，淡出演藝圈後成為法官的故事，勵志人心，現在韓國也有名女偶像與楊CC一樣上進，近日韓媒就報導，僅發行一張專輯就解散的女團SHINVI，成員俞娜在解散後專心課業，終於在2014年正式從女偶像變律師。

SM娛樂2001年曾推出3人女團SHINVI，不知為何僅發行一張專輯就宣告解散，成員之一的俞娜也順勢退出演藝圈，其餘兩名成員秀珍、尚恩現仍在演藝圈打拚中。

近日更被發現，俞娜在退出演藝圈後，全心專注在課業上，25歲通過司法考試，並經歷4年的司法研究院實習，已在2014年正式升格為律師，成為韓國首位女團出身的律師，相當勵志。

(中時電子報)