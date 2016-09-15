教部協助青年創業 工程師搶攻全球美容市場

年輕人想創業嗎？ 獲教育部青年署「大專畢業生創業服務計畫」(U-start）協助，因而走上創業之路的元盛生醫執行長陳威宇，研發出醫療級的肌膚檢測儀，幫助使用者更精準找到合適自己的商品，更成功切入歐美日市場，獲得亮眼成績。

教育部青年署推動U-start計畫，今年有75隊創業團隊入選，每隊補助50萬元創業基金，合計補助3750萬元，之後他們還可再參加第二階段的績優創業團隊評選，爭取最高100萬元創業補助。

此外，為鼓勵校園創新創業及增進團隊國際視野，U-start計畫研議放寬學士在校生及未服役不得申請等相關規定，同時也將建置更具彈性的創業鼓勵機制，並與其他部會資源更緊密鏈結。

陳威宇就是從參加U-start計畫走上創業這條路，並曾赴美國矽谷參與創業盛典「TechCrunch Disrupt」與全球新創團隊競技，獲得多方的肯定及天使資金的挹注，並己經順利進入歐美市場，創業迄今資本額已經成長了10倍，員工平均月薪都已達到6萬，今年還吸引法國青年到公司實習。

陳威宇回想創業歷程，獲得U-start計畫補助，除了有補助款外，更重要的是，知道自己的創業構想是被認同，對新創團隊而言，這是很大的鼓勵。

陳威宇從交大電信所畢業後，就進入美商高通(Qualcomm)公司，擔任無線系統工程師，專心投入專業工作領域，但對於人與人之間的互動並不是那麼擅長。在投入創業圈後才發現，除了資金充足、產品品質之外，人脈累積更為重要，因此他必需突破自己內向的工程師性格，學習建立商場的人脈網絡。

為了累積人脈，他打破原有生活圈，嘗試過參與各種創業活動積極拓展人脈，最後他發現所謂的「累積人脈」應該是「累積有用的人脈」，他給新創團隊的建議是要努力與有商場資源的銀行法金單位建立關係。

在美容產業領域從零開始的陳威宇，在創業的過程中，除了用策略性思維累積人脈，也認為要把精神投入最重要的地方、點子要千錘百鍊驗證再驗證，以元盛生醫為例，創業3年來他們持續聚焦在解決「消費者渴望知道她們的生理狀況」的問題，沒有改變並不斷精進。

此外，他也說「創業並不可怕，可怕的是你那顆不願改變的心」，他自己經過3年創業洗禮，也從以前的內向性格，到能在廁所門口攔劫某個美妝大廠的CEO，向他爭取說明自己的產品。展望未來，他期許元盛站穩歐美日國際巿場，再前進大中華，開闢美容巿場新藍海。

(中時)