月圓人團圓 福建同鄉在台聚賭被捕
48歲施姓男子及44歲林姓男子同為福建省長樂市人，趁中秋節連假邀14名男女同鄉至施男板橋新生街住處聚賭鬥地主、打麻將，由林男負責把風，16人均以依親方式來台，且已取得我國身分證。
今（15）日凌晨0時許，海山警分局接獲民眾檢舉賭博，即派員前往新生街某民宅查緝，果真查獲施嫌等16人聚賭，當場查扣賭資17萬4287元、抽頭金2萬2000元及麻將1副、骰子3顆、撲克牌4副等證物。
施嫌等人起初不斷向員警大聲嚷嚷，辯稱僅是同鄉趁中秋假期聚會，並未違法，更頻頻以警方態度不佳為由，聲稱要投訴員警，企圖干擾警方查辦。
經警方嚴正告誡，若繼續干擾偵察，將以妨害公務偵辦，眾人才不再喧鬧，接受查察。
偵訊後，警方以賭博罪嫌將施、林2嫌移送偵辦，其餘依社會秩序維護法裁罰9000元後釋回。
(中時)
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