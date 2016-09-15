華航A350準備好了！ 土魯斯上空試飛順利

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華航引進我國首架A350客機。

華航首架A350-900XWB（Xtra Wide Body）客機昨（14）日在法國土魯斯 ( Toulouse )試飛順利，待所有地面及飛行測試逐項完成，將在本月30日正式加入華航機隊。

第一架A350於法國土魯斯總廠歷經機身組裝、全機塗裝及發動機、客貨內艙安裝，已於八月底出廠亮相，九月初進行地面測試，今日首次試飛，翱翔土魯斯上空。接著準備完成最終地面及飛航測試，一切就緒後即可正式交機。空中巴士預計從本月30日起正式交付華航第一架A350新機，今年底前再交三架。

華航領先國籍航空業者引進A350客機，新機客艙設計延續 NexGen 新世代風格，提供32席「豪華商務艙」、31席「豪華經濟艙」及243席「經濟艙」，共三個艙等306個座位服務，將先飛航香港等區域航線，預計最快年底派飛阿姆斯特丹、維也納及羅馬等歐洲長程航線，主打航程不中停讓旅客多睡1小時，享受全新舒適的高空搭乘體驗。

(工商)