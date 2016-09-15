源頭控管食安 行政院毒化局年底前掛牌

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為保障食品安全，行政院規劃今年底前掛牌成立「行政院環境保護毒物及化學物質局」，達成源頭控管。

台灣近年來從毒澱粉到黑心油，食安風波不斷，為挽救國民食安信心，總統蔡英文選前提出「食安五環」政策，行政院和立法院也已共識將「行政院環境保護署毒物及化學物質局組織法草案」列入立法院這會期優先法案。

行政院今天表示，為讓民眾安心度過中秋假期並關切食安，整合跨部會資源，精進食安管理，積極推動「食安五環」，並請衛生福利部與行政院農業委員會督導各地方政府聯合加強稽查抽驗。

行政院表示，針對中秋傳統習俗與應景食品，如月餅及餡料、蔬果、烤肉食材等，全面加強查核相關製造場所、販售通路，及聚會場所餐飲衛生，確保符合衛生安全管理規定。

行政院說，「食安五環」環環相扣食品每一段生產、製造、流通、販售歷程，緊密串起政府、廠商與民眾間合作，以建立從農場到餐桌安全體系，讓民眾「有得吃」，且要「吃得安心又安全」。

行政院表示，第一環是「源頭控管」，為達全面管理化學物質，阻絕環境污染物進入食品供應鏈，將於今年12月31日前掛牌成立行政院環境保護毒物及化學物質局，整合跨部會化學物質管理及勾稽檢查，化學物質科技研發及接軌國際化學物質管理趨勢，並運用雲端科技等策略，從源頭有效掌控資料。

行政院指出，第二環是「重建生產管理」，重點在資訊透明，為讓消費者購買安心產品，產品應有詳細履歷資料、可追溯追蹤生產流程、生產者和經銷商等相關資訊；農委會建立散裝蛋溯源標示與國產牛肉生產制度，並已於7月1日啟動國產生鮮豬肉追溯系統，消費者可於肉攤運用智慧型手機，即時查詢所購買豬肉來源資訊。

行政院表示，第三環是「提高查驗能力」（10倍查驗能力），政府查驗頻率、強度提高，首先全面監測學童學校午餐食材，除中央聯合稽查、地方政府監控及學校自主管理，農委會針對學校午餐生鮮農、漁、畜產品食材前端源頭，負責安全管理與抽驗。

至於校園午餐後端製程管理部分，由衛福部稽查午餐作業場所及製程是否符合規範，並抽驗加工品、半成品食材及午餐成品。

行政院表示，第四環是「加重生產者、廠商的責任」。第五環是「鼓勵、創造監督平臺」，行政院已指示跨機關強化「1919」食安服務及檢舉專線，暢通與民眾互動，全民共同監督食安，揪出違法食品業者，並加強與民眾宣導溝通，提升食品安全信心度，共同努力讓食品愈來愈安全。1050915

(中央社)