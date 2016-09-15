前考選部長董保城 獲聘東吳大學講座
東吳大學繼聘請前總統馬英九擔任「嚴家淦法學講座教授」後，今天宣布聘前考選部長董保城擔任「唐松章校友講座教授」，將教授公法學課程。
「唐松章校友講座教授」是由東吳大學董事唐松章捐贈成立，董保城是第一位唐松章校友講座教授。
董保城也是東吳校友，65級法律系畢業，隨後到德國進修碩、博士，回國後曾在東吳、政治大學與台北科技大學等校教授「憲法」、「公法」及「行政法」等課程，任教已25年。
東吳說，董保城參與過許多重要法案草擬和研修，後來更任考選部長，是國內公法學界中，兼具學術與實務經驗人才，聘請他擔任講座教授，傳承寶貴經驗給東吳師生。
東吳校長潘維大表示，董保城教學活潑、唱作俱佳，深受學生歡迎。任公職時，也不斷鼓勵學生進修，提攜後進不遺餘力，希望未來能帶給東吳師生更多視野和啟發。1050915
(中央社)
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