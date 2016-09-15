風災過後積水多 孳清防登革熱肆虐
中秋連續假期，受颱風影響，多處有雨，衛福部疾管署提醒，積水是孳生病媒蚊溫床，一定要做好孳清，以免登革熱疫情來襲。
衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿表示，雨後戶外可能出現各種積水容器，正是孑孓孳生的溫床，民眾務必巡視居家環境，儘速做好環境整頓，落實家戶內外病媒孳生源，如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等清除。
整頓家園前要做好個人防護，疾管署表示，要避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病，並注意飲食衛生，蓄水池應確實清洗消毒後再蓄水，水應煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。
疾管署建議，可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒。
現在是登革熱流行期，尤其境外移入個案多，疾管署表示，民眾連續假期如有登革熱或茲卡流行地區活動史，返國後一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫。
如經確診感染，應遵從醫師指示服藥、多補充水分，儘量在家休息，並做好防蚊措施，避免被蚊蟲叮咬；臨床醫師如有發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。1050915
(中央社)
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