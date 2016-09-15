男騎重機自摔 臉浸積水送醫不治

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23歲許姓男子今天騎乘重機車不明原因自摔於路旁，臉部朝下於積水中，高雄市警消據報協助送醫，仍不治死亡，警方進一步釐清相關肇事原因。

高雄市政府警察局鳳山分局初步調查，許姓男子騎乘重機車在鳳山區五甲一路不明原因自摔，警消獲報趕往處理，發現倒臥於路旁，臉部朝下於積水中，送醫急救後仍不治。

警方已調閱事發現場附近監視器，釐清相關肇事原因。1050915

(中央社)