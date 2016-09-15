颱風過境 賴清德：台南治水見成效
颱風莫蘭蒂過境，台南市長賴清德今天勘察路樹倒伏後表示，這次颱風未看到過去常淹水地方發生淹水，顯見市府和水利署推動的治水方案，已見成效。
莫蘭蒂颱風共造成台南1282棵路樹傾倒，目前已處理400多棵，賴清德今天前往永康區、仁德區勘查，指示相關單位以開口契約方式，儘速完成清理作業。
賴清德說，這次颱風來襲，台南只見樹木倒伏，未看到過去經常淹水地方發生淹水，顯見過去10多年來，市府和水利署推動的治水方案已展現成效。
他表示，市府近3年多來編列20億元經費執行治水應急工程，以現有基礎加上地形地物，完成一套10年保護標準，也有具體成效。市府將繼續和中央合作，提高台南的治水保護標準。
至於0906低壓帶對流胞暴雨造成台南淹水，賴清德也說，當日豪雨是短時間的強降雨，已超過社區排水溝渠的排水量，導致部份地區道路、民宅淹水；反觀這次颱風沒有強降雨，這是兩次下雨主要的差別地方。
面對馬勒卡颱風逼近，賴清德表示，台南市災害應變中心將持續運作，請市民做好防颱準備，以減少衝擊。1050915
(中央社)
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