蓮舫當選日民進黨魁 撇雙重國籍爭議
台裔日籍參議員蓮舫參選日本民進黨黨魁，今天下午完成投開票，蓮舫獲得過半數當選。
民進黨黨魁岡田克也任期屆滿，今天下午民進黨召開黨代表大會舉行黨魁選舉，除了48歲的民進黨黨魁代理蓮舫，競爭黨魁的還有54歲的前外相前原誠司以及47歲的國會對策副委員長玉木雄一郎。
蓮舫連日來被質疑雙重國籍，候選人之一的玉木對她感到不滿。儘管民進黨國會議員有人連署要民進黨暫緩這場選舉，但民進黨表示蓮舫資格是符合的，選舉照既定行程舉行。蓮舫今天在發表演說時，特別言及雙重國籍一事。
蓮舫表示，她父親3歲時因祖父過世，台灣在戒嚴令之下，祖母含辛茹苦將父親養大。祖母告訴她父親說，如果生了女兒希望可用「蓮」字命名，因為蓮是和平的象徵，且蓮花出淤泥而不染，讓人內心可得寧靜，後來她這個長孫女名字有蓮字，她對於祖母懷抱和平的心願取名的蓮舫，感到驕傲。
蓮舫表示，父親在她18歲時要她選擇國籍，告訴她成為日本人有投票權、可參政，她是憑自己的意志決定入日本籍，她想為日本做些什麼，她愛她的國家。1050915
(中央社)
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