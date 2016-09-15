中秋加菜 新竹動物園動物大啖月餅

新竹動物園今年中秋節為動物們特製「動物月餅」，幫動物們「加菜」，園內充滿濃濃中秋佳節氣氛。

中秋節最應景的食物非月餅和柚子莫屬，對小動物們來說，也不例外。新竹動物園表示，這次中秋節除為動物們特製「動物月餅」外，也替紅毛猩猩及猴子們準備應景水果「柚子」，十分受到牠們喜愛。

園方表示，他們為動物們準備了各式適合牠們的月餅，包括浣熊最愛的地瓜蛋黃口味、專屬黑肚綿羊的新鮮牧草生菜沙拉口味，用料天然又實在，小動物們吃得意猶未盡。紅毛猩猩和猴子也吃起應景水果「柚子」，手腳並用、大快朵頤。

園方也說，可愛的母紅毛猩猩YoYo手腳併用，兩三下就徒手剝開柚子，大口品嚐，而原本就不愛活動的公紅毛猩猩阿寶，為了品嚐柚子的美味，只好配合保育員移動身體，才能好好品嚐上幾口美味多汁的柚子美食。

不過，柚子也不是人人都愛，可愛的浣熊們不太吃柚子果肉，反而只喜歡啃咬柚子的種籽，而且還是改不掉將食物拿到水裡搓搓洗洗，再放入口中的可愛習慣。

園方指出，今天準備特殊應景食物，除了讓動物們嚐鮮，也為動物的伙食增添多樣性，而有時將食物藏在挖空的木頭或容器裡，也可豐富動物的探索行為；不過，柚子雖然富含維他命C及膳食纖維、營養美味，但熱量高且不易消化，不宜過量攝取，都只讓動物們「淺嚐即止」。

新竹市長林智堅表示，新竹市立動物園陪伴大小朋友走過80個年頭，不但是全台原址現存最老的動物園，更是最好的生命教育學習空間，是民眾走出戶外、親近自然的好去處。

此外，園方也特別提醒，動物園全園禁止餵食動物，入園的遊客千萬不能隨意餵食，若讓動物們攝取到不適當的食物，可能造成動物們生病、不適。1050915

(中央社)