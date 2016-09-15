少棒的故鄉 紅葉村遇百年土石流

棒球的故鄉－台東縣延平鄉紅葉村，後方山頭大坍方，滾滾土石沖入部落，30幾戶緊急撤村。鄉長說，紅葉從未見過這種災難。

「轟隆、轟隆」，胡姓婦女說，今天清晨4時許，聽到山頭發出聲響，剛開始以為是野生動物，後來越來越大聲，來自四面八方的聲音讓她嚇一跳，衝出戶外，「土石流經在腳下」。

延平鄉公所秘書胡武仁說，這兩天他都在鄉公所颱風災害應變中心，清晨4時許忽然接到妻子電話，妻子驚恐的說「後面山頭坍了」，他趕回家，住家旁的羊舍被土石流掩埋，土石流已經在大門口，他趕緊協助撤離附近居民。

村長胡再福說，他感覺聲音不對勁，衝出門外，看見後山樹木、連帶土石，「轟隆、轟隆」的滾下山，他趕緊衝進村辦公室廣播，叫喚1至3鄰的居民快速逃往紅葉國小操場，驚險萬分。

胡再福心有餘悸的說，「還好有電，不然就完蛋了」，聽到後山傳來轟隆巨響，當下就立判不妙才能及時廣播通報逃生，否則後果不堪設想。

胡武仁表示，昨天下一整天雨，才短短1小時累計與量就超過100毫米，昏天暗地。今天清晨4時山頭開始坍方，8時許2度坍方，10時許3度坍方，土石沖破野溪，流到村內，因此緊急撤離30戶百餘人。

「從未見過」，延平鄉民目前撤至桃源村桃源國小，鄉公所並且在學校設置前進指揮所，鄉長胡榮典說，紅葉村從未見如此災難，聽長輩說，「八七水災」時，山頭也有坍方，但沒有像現在這麼大面積。

胡榮典說，目前山上還在下雨，後面又有颱風要來，評估坍方還會擴大，希望連續假期過後能穩定，如果還有危險，學校會讓給學生上課，村民則住進武陵戒治所。1050915

(中央社)