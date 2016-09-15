NBA》詹姆斯曬恩愛 歡慶結婚3周年

詹姆斯貼上這張與愛妻的合照，慶祝兩人結婚3周年。(取自詹姆斯IG)

騎士「小皇帝」詹姆斯15日在instagram上面大曬恩愛，慶祝自己與老婆莎凡娜結婚3周年紀念日，更留下相當感性，甚至有點「肉麻」的話語，感謝能跟莎凡娜結為夫妻，詹姆斯是在美國時間2013年9月14日在聖地牙哥完成終身大事，目前兩人育有兩子。

詹姆斯的留言是，「結婚3周年快樂，我的皇后！你從我們旅程第一天開始就醫直陪著我，感激你甚至超越感激生命本身，我找不到更好的伴侶來跟我一起戰勝生活中的挑戰，你是我的一切，一個難以置信的母親、女兒、孫女、好友與妻子，謝謝你！」

(中時電子報)