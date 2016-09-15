莫蘭蒂17級風掃金門 民眾一夜驚魂
金門今（15）日凌晨颳起17級以上的破表強風，全島慘遭近3小時的蹂躪，倒塌和風損樹木阻斷交通，房屋搖晃有如大地震，支離破碎的鐵皮、屋瓦滿天飛，整夜不敢入睡的民眾驚呼「好像823炮戰，嚇死人！」寫下1999年「丹恩」颱風襲境以來最慘烈的景況。
莫蘭蒂颱風直撲外島金門，凌晨2時57分出現17級以上的強風，相當於每秒61.7公尺，創下金門氣象站自2003年設站以來的最高紀錄，穿越期間的平均風速則為14級，相當於每秒42.2公尺，前後狂飆席捲全島3小時之久。
全島各地的行道樹不堪強風摧折，1株株應聲倒地，慘烈景象為1999年「丹恩」颱風以來首見，各地聯外道路阻絕，出勤救護車輛無路可走，求援民眾急得哇哇叫；倒塌樹木也嚴重損害供電系統，造成全島大停電，受影響近3萬2000戶，特別是使用維生系統，居家照護的用戶，更是叫苦連天。
民眾深夜伸手不見五指，屋瓦在呼嘯強風中不斷炸落地面，半空中亂飛的鐵皮嘩啦作響，讓人心驚肉跳，一夜不敢入睡。台電半夜就啟動搶救機制，全島各地奔波修復，午後已有部分地區恢復正常供電。
老一輩鄉親表示，莫蘭蒂帶來的強風為50年來僅見，不少人苦中作樂，全程直播自家慘況，驚呼「破表了！」、「也太殘暴了吧！」還有人說道，本以為就要轉進中國大陸，應該是「軟腳颱」才對，沒想到竟然是超級「勇腳颱」，實在太失敬了。
金防部一早就出動備勤兵力千餘人，協同各鄉鎮公所救災，只見風倒樹木塞滿道路，估計要1周以上才能清理完成；金城南門天后宮的石牌坊，也像遭到轟炸般崩落滿地，縣定古蹟「清金門鎮總兵署」和多處歷史建築同樣一片狼藉，讓縣文化局十分憂心。
另在古崗大垵外海漂來擱淺的陸籍5000噸級大貨輪，船上有香港、泰國和台灣籍船員8人，所幸船身沒有受損，也無進水現象，下午將由廈門「東海救118」拖回對岸。
金門氣象站指出，莫蘭蒂的風力驚人，但僅帶來128毫米的雨量，不過受到外圍環流的影響，仍會持續下雨，希望民眾多加留意，低窪地帶更應防範海水倒灌。
(中時)
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