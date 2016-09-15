30.8萬戶仍停電 台電擔憂馬勒卡

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莫蘭蒂颱風昨日襲台，15日11點半解除颱風警報，根據台電公司表示，今早已從新北市以南及花蓮等地區調派人力及支援機具積極投入搶修。統計截至15日下午2點，全國累積曾有停電用戶數約102.4萬戶，目前已修復約71.6萬多戶，還有約30.8萬戶停電中。

台電統計主要停電地區包含屏東縣約18萬戶、高雄市約9.4萬戶、金門縣約1.5萬戶 、台南市約8700多戶，以及台東縣約8800戶。

台電也提醒民眾，雖然莫蘭蒂颱風逐漸遠離，但仍需注意可能侵台的馬勒卡颱風，做好相關的防颱準備。

台電表示，莫蘭蒂颱風橫掃南台灣，重創高屏區域，在17級強風侵襲下，多處樹木傾倒、招牌掉落壓損電線，屏東、高雄、台南、金門等地共有400餘根電桿流失傾倒，其中屏東地區即超過300根，停電災情十分嚴重。

台電說，今日已調集動員約1500名人力及昇空車、吊臂車、挖土機約590輛全力投入搶修，但由於電桿流失傾倒數量龐大，重新立桿與架設線路會較費時，另樹木及招牌壓損電線部分，台電也將請地方政府協助排除障礙後立即搶修復電。

至於昨日凌晨解聯的核三廠2部機，二號機已於今早7點55分併聯，預計傍晚能達滿載運轉；一號機則預計於下午4點加入併聯，逐漸恢復滿載運轉。

(中時)