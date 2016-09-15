30.8萬戶仍停電 台電擔憂馬勒卡
莫蘭蒂颱風昨日襲台，15日11點半解除颱風警報，根據台電公司表示，今早已從新北市以南及花蓮等地區調派人力及支援機具積極投入搶修。統計截至15日下午2點，全國累積曾有停電用戶數約102.4萬戶，目前已修復約71.6萬多戶，還有約30.8萬戶停電中。
台電統計主要停電地區包含屏東縣約18萬戶、高雄市約9.4萬戶、金門縣約1.5萬戶 、台南市約8700多戶，以及台東縣約8800戶。
台電也提醒民眾，雖然莫蘭蒂颱風逐漸遠離，但仍需注意可能侵台的馬勒卡颱風，做好相關的防颱準備。
台電表示，莫蘭蒂颱風橫掃南台灣，重創高屏區域，在17級強風侵襲下，多處樹木傾倒、招牌掉落壓損電線，屏東、高雄、台南、金門等地共有400餘根電桿流失傾倒，其中屏東地區即超過300根，停電災情十分嚴重。
台電說，今日已調集動員約1500名人力及昇空車、吊臂車、挖土機約590輛全力投入搶修，但由於電桿流失傾倒數量龐大，重新立桿與架設線路會較費時，另樹木及招牌壓損電線部分，台電也將請地方政府協助排除障礙後立即搶修復電。
至於昨日凌晨解聯的核三廠2部機，二號機已於今早7點55分併聯，預計傍晚能達滿載運轉；一號機則預計於下午4點加入併聯，逐漸恢復滿載運轉。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。