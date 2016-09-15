高雄漁船漏油 環保署：生態影響不大
環保署今天說，高雄港4艘漁船碰撞漏油一事，只有兩艘漁船洩漏少量柴油，對生態環境影響不大。
颱風莫蘭蒂昨天侵襲高雄地區，造成高雄港第一港口北防波堤4艘漁船碰撞後擱淺及1名船員落海死亡。今再傳出漁船有漏油狀況。
對此，行政院環境保護署說，目前掌握到4艘漁船當中，有2艘是直立的，並未漏油；另外2艘已經超過45度傾斜，並洩漏少量柴油。
環保署指出，負責的處理單位是高雄港務公司，將會等風浪較小後，先把直立的漁船拖離，才能擺放攔油索。等攔油索設置完成，及會立刻進行抽油。
環保署表示，柴油具有揮發性，且漏油的數量也不多，加上漏油地點在高雄港內，研判對生態環境影響不大。1050915
(中央社)
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