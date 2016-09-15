台電調人南下搶修 高雄剩9萬戶停電

我要評比

台電桃園、彰化區處出動30人南下高雄支援搶修。（台電鳳山區處提供）

桃園區處台電維修人員盧冠儒得知高雄災情嚴重，自願南下協助搶修。（台電鳳山區處提供）

莫蘭蒂颱風肆虐，高雄地區14日有23萬戶停電，經過台電工程人員全力搶修，目前剩下9萬4000多戶仍無電可用，經過調度，桃園區處、彰化區處支援人力已抵達高雄，下午全面動員，目標最晚明天前全面恢復正常供電。

台電統計，目前停電戶數總計9萬4286戶，以大寮區1萬6000多戶、大樹區1萬3000多戶、林園區1萬2000多戶、鳳山區1萬1000多戶最多，市區部分則只剩下零星停電戶。

今天包括桃園區處、彰化區處共6個工作班、30人南下支援高雄，並有8部升空車、2部吊臂車協助搶修工作，其中桃園區處1名25歲女性搶修人員盧冠儒，剛到台電服務1年多，這次看到南部災情嚴重，自願南下搶修，希望盡一分心力幫忙趕快復電。

鳳山區處表示，下午1時45分所有人力已全部動員，目標當然是盡量今天恢復供電，不過電力設施損害範圍實在太大，最晚明天前會全面復電。

(中時)