中秋節加菜 竹市動物大嗑動物月餅
中秋節不僅民眾要賞月吃月餅，新竹市立動物園的動物們也能大快朵頤！園方應景特製「動物月餅」，如浣熊最愛的地瓜黃口味，黑肚綿羊的新鮮牧草生菜沙拉口味，紅毛猩猩也大嗑柚子，與遊客共度佳節。
園方表示，適逢中秋節，準備特殊應景美食讓動物們也能感受過節氣氛，另為增添趣味性，會將食物藏在挖空的木頭或容器中，豐富動物的探索行為。
照護員15日端出「中秋大餐」走進籠內，可愛的母紅毛猩猩YoYo手舞足蹈，接過柚子後三兩下就剝開外皮，以秒殺的速度將果肉吃光；連平常不愛活動的公紅毛猩猩阿寶都受不了美食當前，特別移動身軀找柚子吃。
不過柚子並非所有動物都愛，像可愛的浣熊反而只喜歡啃咬柚子的種子，且還是改不掉將食物拿到水裡洗洗搓搓的可愛習慣，令人看了融化。
園方表示，柚子雖然富含維他命C及膳食纖維，雖然營養美味，但熱量高又不易消化，不宜攝取過量，這次僅讓動物們淺嚐即止，動物園全面禁止遊客餵食。
市長林智堅說，動物園陪伴市民走過80個年頭，是全台原址現存最老的動物園，這回讓動物們品嘗應景食物，增添食物多樣性，實踐友善動物理念。
(中時)
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