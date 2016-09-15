外勞犯毒癮街頭發抖痛哭 警自掏3千元助就醫

桃園逃逸外勞阿勇染上毒癮，中秋節前夕上身打赤膊在街頭哭泣發抖。（徐養齡翻攝）

桃園市1名越南籍逃逸外勞阿勇，中秋節前夕疑因毒癮發作在街頭發抖痛哭，警方巡邏經過，還誤以為是風災災民，上前關心才發現他是通緝在案的逃逸外勞，毒癮難耐只好送醫，但因沒健保卡，員警只好自掏腰包，幫阿勇墊了3000元醫藥費。

警方調查，26歲外勞阿勇逃離原職後四處兼差，日前因吸食海洛因遭逮捕，但未前往開庭遭發布通緝，輾轉來到新竹市找工作。

只是阿勇毒癮難忍，賺到的錢都拿去買毒品，落得身無分文甚至流落街頭，中秋節前夕孤苦無依在騎樓下發抖哭泣。

適逢颱風過境，轄區員警昨巡邏時，發現阿勇上身打赤膊在馬路旁嚎啕大哭，熱心下車關心原因，阿勇卻支支吾吾答不上話，盤查身分赫然發現他是逃逸並遭通緝的外勞。

警方懷疑他是毒癮發作才導致渾身發抖、抽蓄，先將他送醫救治，但阿勇因逃逸外勞身分，沒有健保卡可減免醫藥費，員警只好自掏腰包墊了3000元醫藥費，出院後解送桃園地檢署歸案。

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(中時)