彰化獲贈2輛救護車 配自動心肺復甦機
照顧南彰化居民，謝言信謝林玉鶯文教基金會今天捐2輛配備自動心肺復甦機的救護車給消防局，盼提升傷患到院前存活率。
財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會，捐贈2輛配備自動心肺復甦機的頂級高頂救護車給彰化縣消防局，共價值新台幣800萬元，今天在消防局第四大隊埤頭分隊舉行捐贈儀式，前立法委員鄭汝芬、彰化縣議長謝典霖等人出席，由彰化縣長魏明谷接受，並回贈感謝狀。
魏明谷說，前立委謝言信曾任2屆彰化縣議員、2屆省議員、1屆立委，熱心公益，值得尊敬；謝言信謝林玉鶯文教基金會常捐物資給弱勢，也曾捐1輛救護車、6輛消防警備車，這次由基金會執行長鄭汝芬、議長謝典霖代表，再捐2輛救護車給埤頭、二林分隊使用。
魏明谷說，到院前緊急救護服務工作民國104年全縣共5萬2453件，平均每天143件；此次受贈的埤頭、二林消防分隊轄區涵蓋17村、27里、8萬2481人，相信新救護車加入緊急救護行列，有助提升南彰化緊急救護品質，讓縣民生命及健康獲更多保障。
謝典霖說，他的祖父謝言信過去很照顧南彰化鄉親，關心地方弱勢、爭取建設不遺餘力，二林、埤頭醫療資源較其他鄉鎮薄弱，盼配備自動心肺復甦機的頂級高頂救護車，能為傷患爭取存活率。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。