彰化獲贈2輛救護車 配自動心肺復甦機

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照顧南彰化居民，謝言信謝林玉鶯文教基金會今天捐2輛配備自動心肺復甦機的救護車給消防局，盼提升傷患到院前存活率。

財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會，捐贈2輛配備自動心肺復甦機的頂級高頂救護車給彰化縣消防局，共價值新台幣800萬元，今天在消防局第四大隊埤頭分隊舉行捐贈儀式，前立法委員鄭汝芬、彰化縣議長謝典霖等人出席，由彰化縣長魏明谷接受，並回贈感謝狀。

魏明谷說，前立委謝言信曾任2屆彰化縣議員、2屆省議員、1屆立委，熱心公益，值得尊敬；謝言信謝林玉鶯文教基金會常捐物資給弱勢，也曾捐1輛救護車、6輛消防警備車，這次由基金會執行長鄭汝芬、議長謝典霖代表，再捐2輛救護車給埤頭、二林分隊使用。

魏明谷說，到院前緊急救護服務工作民國104年全縣共5萬2453件，平均每天143件；此次受贈的埤頭、二林消防分隊轄區涵蓋17村、27里、8萬2481人，相信新救護車加入緊急救護行列，有助提升南彰化緊急救護品質，讓縣民生命及健康獲更多保障。

謝典霖說，他的祖父謝言信過去很照顧南彰化鄉親，關心地方弱勢、爭取建設不遺餘力，二林、埤頭醫療資源較其他鄉鎮薄弱，盼配備自動心肺復甦機的頂級高頂救護車，能為傷患爭取存活率。1050915

(中央社)