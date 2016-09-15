華語教學認證 成績單寄發

我要評比

105年教育部對外華語教學能力認證考試，成績單已於近日陸續寄發，這項考試是到海外教華語的門票。

華語教學認證是「教育部補助選送華語教學人員赴國外學校任教要點」中的資格之一，許多駐外館處也都以此作為徵才的標準。

教育部指出，華語教學認證筆試科目60分及格，口試科目71分及格，沒有一次全過關也沒關係，今年成績可保留至108年，在期限前所有考科都及格，即可取得合格證明。

教育部提醒，所有考科都及格的學生，需於本月26日前以掛號郵寄申請核發證書，相關規定可參考教育部國際及兩岸教育司網站。1050915

(中央社)