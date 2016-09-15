邵雨薇颱風天殺青 驚喜慶生喊幸福

我要評比

緯來電影台自製電影「我的禮物」14日颱風天拍攝殺青戲，演員邵雨薇（圖）21日生日，劇組驚喜提前慶生，讓邵雨薇驚訝羞喊太幸福。（緯來電影台提供）中央社記者王靖怡傳真 105年9月15日

緯來電影台自製電影「我的禮物」昨天颱風天拍攝殺青戲，演員邵雨薇21日生日，劇組驚喜提前慶生，讓邵雨薇驚訝羞喊太幸福。

「我的禮物」殺青戲在宜蘭縣取景，適逢颱風莫蘭蒂侵襲，拍攝一半瞬間變天，差點讓器材泡湯，工作人員連忙冒大雨收拾，最後趕在風雨變強前順利殺青。

邵雨薇21日滿27歲，劇組特地替邵雨薇提前慶生；拍攝最後鏡頭時，突然燈光暗掉，演員施名帥與魏文俊唱生日快樂歌、捧蛋糕出場，邵雨薇驚訝大喊「是我嗎？天啊，我現在該怎麼辦，好多人在看我」。

感謝劇組安排慶生驚喜，邵雨薇害羞直呼「和這個劇組拍戲真的太幸福了」，希望大家健康平安快樂。邵雨薇表示，接下來最想挑戰演吸毒者，表現毒癮與戒毒的痛苦會是最大挑戰，從痛苦中傳達正面意義。

演員吳慷仁表示，邵雨薇很特別，膽子很大，具備演技派演員該有的直覺性，「這女生很棒，情感投射不閃躲，很Man」。

施名帥在好友吳慷仁推薦下加入劇組，默契十足的自然演技激盪不少火花，施名帥笑說，拍攝這部電影讓他結交另一位志同道合的「哥們」邵雨薇，很喜歡這個女生，實在太有趣，「就是個搞笑的高雄妹」。1050915

(中央社)