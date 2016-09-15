邵雨薇颱風天殺青 驚喜慶生喊幸福
緯來電影台自製電影「我的禮物」昨天颱風天拍攝殺青戲，演員邵雨薇21日生日，劇組驚喜提前慶生，讓邵雨薇驚訝羞喊太幸福。
「我的禮物」殺青戲在宜蘭縣取景，適逢颱風莫蘭蒂侵襲，拍攝一半瞬間變天，差點讓器材泡湯，工作人員連忙冒大雨收拾，最後趕在風雨變強前順利殺青。
邵雨薇21日滿27歲，劇組特地替邵雨薇提前慶生；拍攝最後鏡頭時，突然燈光暗掉，演員施名帥與魏文俊唱生日快樂歌、捧蛋糕出場，邵雨薇驚訝大喊「是我嗎？天啊，我現在該怎麼辦，好多人在看我」。
感謝劇組安排慶生驚喜，邵雨薇害羞直呼「和這個劇組拍戲真的太幸福了」，希望大家健康平安快樂。邵雨薇表示，接下來最想挑戰演吸毒者，表現毒癮與戒毒的痛苦會是最大挑戰，從痛苦中傳達正面意義。
演員吳慷仁表示，邵雨薇很特別，膽子很大，具備演技派演員該有的直覺性，「這女生很棒，情感投射不閃躲，很Man」。
施名帥在好友吳慷仁推薦下加入劇組，默契十足的自然演技激盪不少火花，施名帥笑說，拍攝這部電影讓他結交另一位志同道合的「哥們」邵雨薇，很喜歡這個女生，實在太有趣，「就是個搞笑的高雄妹」。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。