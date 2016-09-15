莫蘭蒂校園災損 初估5千萬元

教育部今天表示，今年第14號颱風莫蘭蒂侵襲台灣，全台初步估計有140校受災，集中在南台灣，災損金額估計新台幣5417萬元。

教育部表示，目前提報災損較嚴重縣市依序是高雄市（2665萬元）、屏東縣（2248萬元）與台南市（245萬元）。

受損最嚴重的學校是屏東縣潮州高中，校內鐵皮屋頂及樑柱損毀，初估損失達800萬元。其餘學校也大都是樹木倒塌、輕鋼架掉落或遮雨棚毀損等。

教育部表示，颱風災損為「滾動更新」，相關單位隨後也會清查實際受災狀況，提供後續重建和復原協助。1050915

(中央社)