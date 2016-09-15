台雇主性侵外籍看護 陳怡潔欲修法嚴懲
鑒於外籍看護工遭雇主性侵案件不斷發生，親民黨立委陳怡潔將提案修正就業服務法第54條，明定曾有性侵所聘僱外國人之行為且經判刑確定之不肖雇主，終身不得再聘僱外國勞工。
日前台中市一名印尼籍女看護工遭雇主性侵引起關注，陳怡潔表示，根據衛生福利部去年統計，有122名外勞通報遭性侵，其中高達90人是家庭看護工，這狀況已使中華民國在國際蒙羞，實有必要針對不肖雇主聘用外勞之資格予以嚴審。
陳怡潔說，若按照現行就業服務法的規定，這類不肖雇主於2年後，仍能繼續聘用外籍看護工，難以遏阻其行為，實有修法之必要。
她表示，未來推動長期照護，對外籍看護工之需求將有增無減，倘若外籍勞工之權益保障無法落實，恐遭外籍勞工輸出國封殺，將嚴重影響長照人力配置，且性侵外籍勞工，損及國家顏面，實有須加以嚴懲。
陳怡潔說，為保障外籍勞工之權益，避免憾事重演並達嚇阻之效，因此提案修正就業服務法第54條，明定曾有性侵所聘僱外國人之行為且經判刑確定之不肖雇主，終身不得再聘僱外國勞工。1050915
(中央社)
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