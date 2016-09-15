印尼渡輪爆炸2死13傷 無台旅客在列

印尼一艘載有35名遊客的渡輪今天在度假勝地龍目島沿岸爆炸，造成2人死亡，13人受傷。2名死者當中有1人是荷蘭人，另1人是印尼人。死傷者中沒有台灣人。

峇里島警方發言人馬德（Made Sudana）表示，這艘渡輪在龍目島（Lombok）沿岸爆炸，隨即起火燃燒，造成船上2人死亡，13人受傷。

馬德說，看來像是船上發生了某種爆炸，引擎出現緊急情況。

當時在船上的乘客來自澳洲、韓國、英國、法國和德國公民。1050915

(中央社)