峇里島觀光船爆炸 1外籍遊客喪命14傷

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警方表示，1艘觀光船今天從印尼峇里島東部的巴東灣（Padang Bai）出發沒多久，就發生引擎爆炸意外，1名外國女性喪命，另有14名外國遊客受傷。

目前不清楚這艘高速船爆炸原因，警方表示，已出動炸彈小組調查。

當局表示，船隻是在駛往鄰近的度假島嶼吉利群島德拉娜安島（Gili Trawangan）時爆炸，死亡的女性為外國人，但仍須查證後，才能公布她的身分等細節。

這艘船搭載35名乘客，全都是外國籍，另有4名船員，根據警方提供的初步資訊，另14名受傷乘客包括葡萄牙、德國、澳洲、南韓和英國人。1050915

(中央社)