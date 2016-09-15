千萬打造陳金鋒玉像 17日桃園球場揭幕

桃猿本周舉行「Chen My Life」陳金鋒野球魂特展。（桃猿提供）

Lamigo桃猿將在15日為「台灣巨砲」陳金鋒舉行引退儀式，本周的主場賽事除了在球場內舉行陳金鋒大型野球魂特展「Chen My Life」，並將在17日為造價千萬台幣的陳金鋒漢白玉雕像揭幕，邀球迷一起見證這位英雄的野球魂。

陳金鋒玉像的石材為大陸四川出產的2公尺立方完美玉石，由兩位30年以上的資深師傅及多位助手耗時3個月完成，打造出陳金鋒的打擊雄姿加上傳奇的52背號，雕像淨重4噸，耗時半個月才送至桃園。

這座陳金鋒漢白玉雕像將設置在桃園球場外廣場，於17日正式對外亮相，桃猿球員也邀請球迷一同見證這尊雕像的落成，「不為陳金鋒畫下句點，而是共享他人生榮耀的時刻！」

(中時電子報)