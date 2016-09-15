NBA》格林狂虧杜蘭特 別再到處秀金牌
面對自己的新隊友杜蘭特最近不管去哪裡，都要帶著奧運男籃金牌的誇張行為，身為他的雙料隊友(美國隊與勇士隊)的卓雷蒙格林，終於看不下去了，除了公開表示杜蘭特有點過頭，更狂虧杜蘭特得了「金牌依賴症」，可以不要再帶金牌晃來晃去了嗎？
格林15日告訴美媒，他和美國隊其他隊友都認為需要干預一下杜蘭特，「杜蘭特帶著金牌出現在NFL周一夜晚比賽現場，我們美國隊仍有1個討論群組，大家都在討論，就像是在告訴他，兄弟！你該讓你的金牌休息一下了，大家都知道你贏了奧運金牌。」
其實也怪不了杜蘭特，畢竟他到現在還沒拿過任何NBA總冠軍，能拿奧運金牌，當然想跟所有人持續分享這份喜悅，不過去年拿下NBA總冠軍的格林，卻沒把這面金牌太放心上，「我早就把金牌放在喬杜馬斯(前活塞總管)妻子那邊，因為她就像我媽媽一樣。」
(中時電子報)
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