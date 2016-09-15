MLB》搶進季後賽 水手橫掃天使奪8連勝

日籍強投岩隈久志6.1局好投，助水手取得8連勝。（美聯社）

近況超火燙的西雅圖水手，15日展開與洛杉磯天使系列賽最後一戰，先發投手岩隈久志威風八面，繳出6.1局僅失1分好投，克魯茲也力挺隊友，於7局上擊出超前全壘打，助水手2比1橫掃天使，拉出一波8連勝，在美聯外卡排名超越紐約洋基，距取得外卡資格只剩1.5場勝差。

此役兩隊上演投手大戰，第3局岩隈先碰上危機，連續被擊出兩支安打，面臨一三壘有人的局面，雖先三振Y.艾斯寇巴，卻自亂陣腳投出暴投，讓天使先馳得點，不過他隨後回穩，未再失掉分數，於第7局二壘有人的局面下場，接手的三任投手更讓天使打者連一壘也沒得站上。

而天使先發夏辛表現也很出色，主投6局飆出5K，僅在第5局被凱爾希格敲出陽春彈，不料第7局夏辛下場後，沃德茲(Jose Valdez)一上場就被克魯茲轟出超前炮，天使打者後續也無力追趕，最後就以1分之差落敗。

水手克魯茲（右）7局上轟出致勝陽春炮。（美聯社）

先發投手岩隈拿下轉戰大聯盟以來，個人單季最多的16勝，同時讓水手連勝延續到第8場，這也是自2013年以來，水手最長的連勝紀錄，總教練瑟維斯盛讚子弟兵的表現，「他們表現得很有自信、快樂，且充滿能量，最初，我們專注於眼前的每場比賽，接著想贏得系列賽，然後在贏下前2場後，就想不如拚橫掃，這就是我們的心態。」

水手此役勝出，而先前領先的紐約洋基遭道奇完封，讓他們在外卡競爭行列排名向前1名，如今與外卡第2的多倫多藍鳥，勝差縮至1.5場，但洋基也不過落後2場勝差，不到最後關頭還難分高下。

(中時電子報)