豬隊友又發作 老婆生病柯林頓亂說話

比爾‧柯林頓真不愧為「豬隊友」，近日又在公開場合向大眾解釋希拉蕊病情時說錯話。圖為比爾‧柯林頓。（圖／美聯社）

希拉蕊911活動當天出現在上車前突然出現癱軟，希拉蕊團隊事後證實她染上了肺炎，目前暫停所有公開活動，直到15日在重啟行程。就在這時候，希拉蕊夫婿比爾‧柯林頓這位大名鼎鼎的豬隊友又在公開場合亂說話，讓希拉蕊競選團隊相當傷腦筋。

柯林頓14日在內華達的公開活動說：「我們生活的社會是真瘋狂，大家竟然認為得到流感是一件很不尋常的事情。據我最近一次的了解，每年有上百萬的人都會染上流感。」

此話一岀，比爾‧柯林頓的發言人立即向大眾解釋說，柯林頓的發言是個口誤，他並沒有其他的意思。

但發言人的解釋並沒有甚麼用，《Politico》、《The Hill》皆表示，顯然地，柯林頓認為肺炎只是個像流感一樣的小感冒而已。

《CNN》也表示，現在希拉蕊競選團隊已為了「肺炎」一事夠累的了，然後再加上比爾‧柯林頓的幫倒忙，整個團隊和參選人將在康復後面對一個更令人相當尷尬的政治難題。

(中時電子報)