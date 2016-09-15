蓮舫盼台灣人為她加油

我要評比

台裔日籍參議員蓮舫當選日本民進黨黨魁。她接受中央社記者訪問時說，台灣是她父親的故鄉，她在日本努力，希望台灣民眾能為她加油。

今天下午民進黨召開黨代表大會，舉行黨魁選舉，除了48歲的民進黨黨魁代理蓮舫，競爭黨魁的還有54歲的前外相前原誠司，以及47歲的國會對策副委員長玉木雄一郎。

在民進黨籍國會議員、地方議員及黨支持者的投票點數849點當中，蓮舫獲得503點，高票當選。

蓮舫在當選後，接受各方祝賀。她對中央社記者說，「台灣是我父親的故鄉，我在日本努力，希望台灣民眾能為我加油」。

中央社記者回答，台灣民眾為她加油，她笑容燦爛地用中文說：「謝謝」。

蓮舫當選後，很多民進黨籍的地方議員恭賀她並告訴她，感覺整個黨充滿了活力。1050915

(中央社)