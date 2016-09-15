首開先例 加州禁止殺人鯨圈養和商演

加州成為美國首個禁止商業繁殖養育殺人鯨的州。（圖/美聯社）

加州州長布朗（Jerry Brown）正式簽署新的保護法案，使加州成為全美首個禁止人工圈養和為商業演出訓練殺人鯨（Killer Whale）的州，未來只允許教育及科學機構養育。此法案於明年實施後將使知名聖地牙哥海洋世界（SeaWorld San Diego）的殺人鯨表演秀全面中止。

據美國Sputnik新聞網報導，這份由加州眾議員布倫（Richard Bloom）推動的殺人鯨保護法案（California Orca Protection Act）於本週二經布朗州長簽署公告後，預計在2017年起開始實施。該法案規定除教育研究目的外，全面禁止商用表演和圈養殺人鯨，一旦被發現違法，將處以最高10萬美元（約325萬台幣）的罰款。

海洋世界在第一時間發出公開聲明稿，「我們樂於見到這份新的保護法案實施，這表示未來將更專注於對自然界和生物的科學研究，並增強其教育和保育的意義。」其實從去年開始，海洋世界就宣佈將逐步取消殺人鯨的表演，目前園中圈養的11隻殺人鯨將會是最後一批，他們會負起養育照顧的責任，但由於這批殺人鯨自幼在人工環境下孕育成長，為防其安全和體質不適應，將不會野放至海洋中。

「殺人鯨表演秀」一直是海洋世界的王牌節目，曾帶給超過4億名美國人與家庭都入園一睹「可愛」的殺人鯨表演跳躍、搖尾巴，以及與人互動。但這些商業演出的背後卻隱藏著對動物的虐待或忽略其天性中的危險，2013年的紀錄片「黑魚」（Blackfish）上映後，讓海洋世界被公眾撻伐而導致遊客大減，如今法案正式上路，同時意謂著紅極一時的殺人鯨秀將劃上休止符。

(中時電子報)