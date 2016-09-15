中橫多處坍方落石 天候不佳分段搶通

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颱風莫蘭蒂環流帶來大豪雨，台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣沿線多處坍方落石，公路單位冒雨搶修，因天候不佳，修復困難，預計16日上午8時搶通。

公路總局第四區養護工程處洛韶工務段今天表示，中橫公路沿線多處路段出現土石崩落、泥流四溢情形，其中台8線122.6公里神木段金馬隧道東端，大片泥流土石淹沒路面，交通受阻。

經工程人員全力搶修，下午1時已搶通洛韶至太魯閣段，恢復交通，採單線雙向通行；另大禹嶺至洛韶路段因落石坍方嚴重，天候不佳霧氣迷濛，加上持續降雨，以致搶修困難，預計16日上午8時搶通。

第四區養護工程處表示，颱風影響連日降雨，中橫山區有700釐米以上降雨量，邊坡含水量高，穩定性相對較低，有落石之虞，為維護夜間行車安全，將於今天晚間7時起至16日上午8時實施預警性封路，封閉中橫洛韶至太魯閣路段。1050915

(中央社)