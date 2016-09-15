全球台灣研究中心開幕 強化台美關係

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華府智庫「全球台灣研究中心」今天舉行開幕儀式，中心旨在把強化台美關係的願景傳承給下一代，多位政要與智庫界人士出席儀式。

以推動台美關係為宗旨的全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）在華府智庫與非政府組織群聚的杜邦圓環（Dupont Circle）附近開幕，多位美國國會議員、智庫學者與政府官員出席。

研究中心董事長軍事戰略學者賴義雄表示，全球台灣研究中心的重要工作是把強化美台關係的願景傳承給下一代，讓年輕的台灣人與台美人都能引台灣為傲。

駐美代表高碩泰致詞，預祝全球台灣研究中心作為華府的全新政策研究機構能夠成功，駐美代表處的工作和全球台灣研究中心功能相近，各以不同方式和能力，有智慧地將台灣推向華府與國際的雷達上，促進更優質和更堅實的台美關係。

當時在邁阿密與總統蔡英文會晤的聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen）致詞表示，她本人是經過多個檢查站才能與蔡總統見面，蔡總統只是簡單出訪途經邁阿密，美方有關當局安排不可原諒。

她說，美國國會每年都為台灣參與國際組織努力，美國對台灣整體安全的承諾也必須提升。有些國會議員希望有大幅變化，近幾年來加速推動台灣安全，協助台灣參與國際刑警組織與國際民航組織等機構。

時代力量立法委員林昶佐表示，在此不是為了慶祝，而是新的工作即將展開，有新的組織要繼續向前走，大家在此絕對可以完成願望與理想。

日本與南韓等國在華府都設有政策研究與推動雙邊與多邊關係的智庫，全球台灣研究中心由台僑募款捐助設立，是華府地區首個以台灣事務為核心的研究機構。

研究中心目前有3項主要企劃：出版週刊、提供對台政策與美中台關係的專家分析、定期公開講座，以及舉辦年度大型學者與官員的高峰會。1050915

(中央社)