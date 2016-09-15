莫蘭蒂重創金門 中彰投苗整合資源馳援
強颱莫蘭蒂襲台，造成外島金門樹木倒伏災情慘重，台中市政府應中央災害應變中心調配，透過中彰投苗區域治理平台，集結台中、南投、彰化的救災能量，支援鍊鋸87具、器材操作指導人員4名及帶隊協調官1名；15日下午2時30分在清泉岡機場集合整裝並飛往金門投入救災復原工作。
消防局長蕭煥章表示，根據中央災害應變中心資料，金門有80%樹木倒伏，因應中央救災調度，台中市政府透過中彰投苗區域治理平台，集結台中消防局鍊鋸48具、建設局調集鍊鋸13具、都發局調集鍊鋸2具、環保局調集鍊鋸2具、南投縣消防局調集鍊鋸10具、彰化縣消防局調集鍊鋸12具，加上台中協調官1名、指導人員4名馳援。
市長林佳龍感謝犧牲假日出勤支援救災，也特別指示同仁隨時注意災區狀況與自身安全，另請各局處主動聯繫金門縣政府是否需後續支援，適時增派支援能量，期望能儘速協助金門縣完成災區重建工作。
(中時)
關鍵字：莫蘭蒂、救災、金門、中彰投苗區域治理平台
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