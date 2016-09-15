MLB》不畏近身球 費南德茲霸氣15勝
儘管頭兩局就失掉4分，只投3K也是個人本季最低，不過馬林魚王牌投手費南德茲隨後回穩投完7局，7局上面對對手的近身球招呼，更是展現十足霸氣，加上歐蘇納以4分打點力挺，幫助馬林魚以7比5逆轉氣走勇士，與國聯外卡老二馬林魚的勝差縮至4場，小費也拿下本季第15勝。
「如果你覺得我之前的觸身球是故意的，你想要砸我，那就來吧，」費南德茲說：「我不會在意被砸，那是比賽的一部份，但你不能往頭來丟，我是有家庭的。」
小費說的是7局上的衝突，當時勇士右投J.拉米瑞茲面對踏入打擊區的費南德茲，第1球就是往打者頭部後方飛來的95哩速球。小費氣得要衝上投手丘理論，被捕手弗勞爾斯擋住，兩隊板凳球員全部衝入場內，最後拉米瑞茲被主審哈德森驅逐出場。
「我可以理解他的反應，」弗勞爾斯說：「換成是我，我可能也會有同樣的動作。」
這次衝突其實在第6局就埋下伏筆，6局上勇士先發右投泰倫對普拉多投出觸身球，下半局小費則在2出局、球數2壞落後的情況下，投出一顆砸到馬凱奇斯肋骨的95哩速球。最後拉米瑞茲也在7局上砸人，終於引爆衝突。
馬凱奇斯今天首次打擊敲出兩分全壘打，但費南德茲解釋自己在6局下並非故意砸人，「第2次面對他的時候，我投了幾顆不錯的快速球，他的出棒有點跟不上，所以下一次在2壞球的情況下，我想塞一顆內角速球，讓他打成不營養的二壘飛球。但人算不如天算，球從我的手滑掉了，打中了他。」
經過7局上的激情，費南德茲下半局仍然穩健，保持第3局起的無失分好投，歐蘇納則是此役的另一功臣，他在6局上敲出逆轉3分紅不讓，本季揮出23轟憑個人最佳，8局上再以1分打點安打追加保險分。
「自從我們的傷兵陸續歸隊，馬塞爾（歐蘇納名）也恢復健康後，我們像是擁有雙頭怪甚至三頭怪一樣，變得可怕很多。」馬林魚教頭麥汀利說。
(中時電子報)
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