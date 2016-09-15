霧峰六股社區紫錐花料理 展創意

紫錐花在國內並不風行，但是在歐美國家卻擠進前5大健康食品。（陳世宗翻攝）

霧峰六股社區推出紫錐花料理展創意！（陳世宗翻攝）

紫錐花在國內並不風行，但是在歐美國家卻擠進前5大健康食品。台中市霧峰區六股社區3年前與中興大學合作推廣種植，目前種植面積約3分地，並獲得台中市政府社會局「社區產業培植計畫」補助，除了生產茶包、舒活霜、精油膏、洗髮精、潔膚皂、健康膠囊等，近期更與亞洲大學合作推出紫錐花創意料理包含紫錐花莎莎醬拌米苔目、紫錐花麵包等，今(15)日於六股社區活動中心舉辦發表會。

社會局長呂建德表示，六股社區發展社區產業有成，固定將產品收益的10%回饋社區關懷據點提供長者照顧服務，他感謝志工們的投入。除了有關懷據點照顧長者，六股社區也闢了一塊「社區農場」，讓長者耕作，這樣的經營模式，正好呼應蔡英文總統的「社區長照體系」，以及「在地老化」、「健康老化」政策。

六股社區也成立全台第一個「兒少志工隊」，由21名國小到高中的學生組成，參與紫錐花澆灌、老照顧、社區環境清潔等服務。呂局長認為，這樣跨世代的學習模式，恰好實踐了市長林佳龍所提的「老少共學」，值得讚許。

六股社區副總幹事王嘉鍼表示，自己10年前與中興大學產學合作，其後回鄉投入社區服務，3年前將紫錐花引進社區種植，並由亞洲大學輔導推廣為社區產業。紫錐花具有抗發炎、殺菌等效用，在美國是排名前五大的健康食品，社區除了開發茶包、舒活霜、精油膏、洗髮精、潔膚皂、健康膠囊等產品，更與亞洲大學共同研發出麵包、司康、莎莎醬等創意料理，邀民眾預約品嚐。

紫錐花原生於北美洲中部及東部，在國外須種植2-3年才會開花，但在台灣頂尖農業技術培植下，半年就能開花收成，開花期為7至9月間。

(中時)