美國電視女星收入 印度琵豔卡排第8

我要評比

富比世雜誌公布最新美國電視女星收入排行榜，剛走紅美國的印度寶萊塢女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra），以年收入1100萬美元（約新台幣近3.5億元）名列第8。

琵豔卡最近接受雜誌採訪時說，她小時候很像男生，雙腿常常跌得傷痕累累，但她現在用這雙美腿，至少代言12種到15種產品。

無怪乎，琵豔卡才走紅美國不久，馬上躋身富比世（Forbes）美國電視女星收入最高前10名之中。

今年34歲的琵豔卡，因主演美國ABC電視網影集「諜影行動」（Quantico）而走紅好萊塢。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）引述琵豔卡的談話說，她在2000年當選世界小姐後，就投身寶萊塢電影圈，且第一部電影就贏得許多獎項，因此雖然每個人都在這裡（美國）試鏡，但參加電視影集「諜影行動」試鏡是她人生中第一次，也是唯一一次的試鏡。

走紅後，琵豔卡在美國不但經常受邀參加時尚派對及頒獎典禮，也擔任雜誌封面人物，又受邀參加知名美國電視影集「海灘游俠」（Baywatch）電影版演出，可說收穫頗豐。

根據富比世最新公布截至今年6月的過去12個月美國電視女星收入排行榜，哥倫比亞籍女演員蘇菲亞維佳樂（Sofia Vergara）連5年蟬聯第一，年收入4300萬美元（新台幣13.6億餘元）。

第2名是今年30歲的美國女星凱莉庫柯（Kaley Cuoco），她主演美國最受歡迎的「「宅男行不行」（The Big Bang Theory）等電視喜劇影集，收入2450萬美元（新台幣近7.8億元）。

印度裔美國女星明蒂卡林（Mindy Kaling），從去年6月到今年6月的1年間賺進1500萬美元（新台幣近4. 8億元），從上次調查的第8名竄升到第3名。1050915

(中央社)