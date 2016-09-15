劉德立午宴巴拿馬副總統兼外長夫婦

駐巴拿馬大使劉德立夫婦（右1、2）14日於職務宿舍午宴巴國副總統兼外長聖瑪若與其夫婿Omar Alvarado（右3、4），聖瑪若的父親Raul de Saint Malo及母親Florence de Saint Malo（左1、2）在座。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 105年9月15日

中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦14日於職務宿舍午宴巴國副總統兼外長聖瑪若與其夫婿Omar Alvarado，聖瑪若的父親Raul de Saint Malo及母親Florence de Saint Malo在座。

劉德立對聖瑪若於百忙之中撥冗出席餐會表達歡迎及感謝，並強調此次餐會屬好友間聚會，聖瑪若可拋開公務煩惱，盡情享用其夫人精心準備的中式美食。

聖瑪若席間與劉德立就兩國外交人員人事制度交換意見稱，該部雖有職業外交官進用制度，但卻未認真執行，以致巴國目前在國外雖設有115個駐外機構，卻僅有50餘位為職業外交官，餘皆為政治任命或約聘。

聖瑪若表示，她雖已重新啟動職業外交官進用制度，並已甄錄20餘名新血，但相關人事制度仍在規劃中，素聞中華民國外交人員人事制度完善，特來請益。

劉德立旋即對聖瑪若就（1）中華民國外交人員考試進用制度；（2）中華民國外交人員6年在國外、3年在國內服務的輪調制度；及（3）中華民國駐外機構是由各涉外事務機關派人，並由館長統一指揮的制度等一一說明。聖瑪若聽聞後表示足堪巴國政府學習參考。

聖瑪若又表示，巴國目前致力擴建巴京國際機場，盼能成為拉丁美洲的空運轉運中心。由於目前尚無亞洲國家的航空公司飛航巴國，巴政府至盼長榮航空未來能復航巴國。劉德立回覆說，他自去年12月起迭向長榮集團高層反映，但長榮航空因營運考量，仍在評估中。

與宴賓客品嚐劉德立夫人精心準備的美食，盛讚不已。餐會歷時約90分鐘，氣氛融洽。1050915

(中央社)