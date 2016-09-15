上海老字號鮮肉月餅 通宵排隊買

雖然今天中國大陸上海市是溼答答雨天，但中秋節買月餅排隊人潮達到顛峰。香港知名餅店推出超大月餅讓民眾品嘗，上海老字號現場製作的鮮肉月餅甚至吸引饕客通宵排隊。

香港美心月餅今天在上海靜安寺旁的百貨公司端出一個直徑66公分的超大月餅，內餡白蓮蓉重達45公斤，還有288顆鹹蛋黃。6、7名工作人員在現場切開超大月餅免費讓民眾品嘗，不到半小時就分食一空。

上海老字號的鮮肉月餅仍是格外搶手，包括光明(村)、真老大房、沈大成等老字號越接近中秋，排隊人龍就越長。一名現場排隊的老先生說，月餅就是中秋節吃的，當然要當天買當天吃。

其中，平日生意就很好的光明(村)，中秋節前排隊情況更誇張。饕客原本是清晨5時左右開始排隊，前兩天已經「競爭」到有人凌晨1時餘就在門口守候。

排隊月餅店也引來黃牛佔位。據現場維持秩序的人員說，月餅黃牛還分兩種，一種是轉賣月餅，一盒月餅原價人民幣45元，黃牛賣150元。

另一種是佔位子。他們凌晨就到店門前擺小凳子佔位，到天亮就將位子賣給不想排隊的人，每個位子從100元到300元不等，但就可以按原價買6盒月餅。1050915

(中央社)