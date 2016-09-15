《屍速列車》後 被看好會大賣的韓國電影是它
9月初上映的南韓災難電影《屍速列車》佳評不斷，全台累積票房破2億5千萬，短短10天就成為台灣活屍電影歷年票房冠軍，不僅因為有緊湊刺激的災難場面，還有扣人心弦的感情描繪，被封為「史上最催淚活屍電影」，但其實過去在台灣上映的韓國片中，很少有像這部反應如此熱絡的，不過今年韓片卻來勢洶洶，從《下女的誘惑》、《哭聲》到現在，讓不少網友期待另一部即將在明年上映的戰爭電影《軍艦島》，也能延續這股氣勢，成功在台創下佳績。
韓國電影向來以精緻的場景和深刻人物描述著稱，就連戰爭電影也一樣，《軍艦島》背景是描述日本殖民時期，日軍強行徵用400多名韓國人，並以欺騙方式將他們帶到軍艦島禁錮，而這些韓國人為了回到家人身邊，展開一連串生死逃亡。
而不僅是劇情吸引人，演員組合也超強大，有《太陽的後裔》讓大家陷入劉時鎮魅力的宋仲基與實力派演員黄正民、蘇志燮的合作，未上映就話題不斷，黃正民憑藉著電影《國際市場》、《老手》和《喜馬拉雅》吸引3500萬影迷，有「三料千萬影帝」的稱號，是韓國電影票房保證。
魅力大叔蘇志燮2013年憑著《主君的太陽》事業攀上高峰，招牌的憂鬱眼神，讓他成為苦情代表，這次化身性格火爆的頂尖打手，但內心純真又有悲傷經歷，讓人好奇他會如何詮釋；而退伍後憑著《太陽的後裔》擺脫花美男形象的宋仲基，這次再度扮演軍人角色，如何能跳出「劉時鎮」展現不同魅力，對他是一大挑戰。
導演柳承莞來頭也不小，擅長拍攝動作場面的他，推出作品多是警匪題材，去年靠著《辣手警探》獲得青龍電影節、百想藝術大賞最佳導演，事業再創高峰，這次能不能靠《軍艦島》延續票房，備受期待。
(專題報導)
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