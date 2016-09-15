莫蘭蒂肆虐南台灣 寶島歌王葉啟田一番話療癒鄉親

葉啟田有感強颱肆虐，趕忙上線問候眾人，讓歌迷感到心暖暖。(翻攝自facebook)

「寶島歌王」葉啟田。(中時資料照片)

中秋連假不平靜，被稱為今年「地表最強颱風」的強颱莫蘭蒂，夾帶強大風雨掃蕩南台灣，所到之處一片狼藉，讓人看了怵目驚心，而後續的整頓重建問題更是惱人，以〈愛拚才會贏〉成為台語歌壇巨星、有「寶島歌王」美稱的葉啟田，昨天也在臉書po文關心，簡短的文字帶著濃厚的人情味，讓歌迷直呼「就感心」。

曾經從政為民服務的「寶島歌王」葉啟田颱風天送暖，在臉書po文問候歌迷：「各位，親愛的，請指教！颱風天大家都平安嗎??不管您人在哪裡，希望您都一切平安!!」，不忘叮嚀眾人颱風天若非不得已少出門，若出門也千萬注意安全，同時祝大家中秋節快樂，並祈求「台灣平安度過這次颱風」，讓歌迷感動莫名，直呼：「有葉大哥的關懷 讓我們覺得好溫馨」，並且一同在留言區回憶歌王的眾多經典歌曲及充滿感情的嗓音，為淒冷艱困的颱風天帶來一絲暖意。

(中時電子報)